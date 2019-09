Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geräte aus Lager gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt gegen unbekannte Täter, die in der Nacht zum Mittwoch in das Lager einer Baufirma am Einsiedlerhof eingedrungen sind.

Nach bisherigen Feststellungen kletterten die Diebe über den Zaun der alten Kläranlage, die derzeit als Baustellenlager genutzt wird, und gelangten so auf das Gelände der Firma. Sie entwendeten dort abgestellte Rüttelplatten, ein Stromaggregat sowie eine Wasserpumpe und entkamen unerkannt.

Wir die Täter die schweren Gegenstände von dem abgeschlossenen Gelände abtransportiert haben, ist nicht bekannt. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

