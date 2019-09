Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Junge Männer springen auf Auto herum

Kaiserslautern (ots)

Zeugen beobachteten am Dienstagabend in der Pirmasenser Straße eine Gruppe junger Männer, die auf einem parkenden Auto herumspringen würde. Vor Ort konnten jedoch keine Personen mehr festgestellt werden. Allerdings konnte der Halter des Wagens ermittelt und erreicht werden. Der 22-Jährige gab an, dass er und seine Freunde diejenigen waren, die auf dem Auto herumtanzten. Zuvor tranken sie Alkohol und feierten ausgiebig. |slc

