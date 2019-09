Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 21-Jähriger randaliert und geht auf Tankstellenmitarbeiter los

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Montagabend wurden Einsatzkräfte zu einer Tankstelle in der Altenwoogstraße gerufen, weil dort ein junger Mann randalierte. Vor Ort wurde der beschriebene Mann bereits von Mitarbeitern des Ordnungsamts fixiert. Der 21-Jährige war völlig außer sich und wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen. Den eingesetzten Beamten präsentierte er ein ausgewähltes Repertoire an Schimpfwörtern. Zeugen schilderten im Anschluss, dass sich der 21-Jährige zuvor auf dem Tankstellengelände aufgehalten hätte, randalierte und in ein Gebüsch urinierte. Daraufhin wurde er von einem Tankstellenmitarbeiter angesprochen und es kam zur Diskussion, in deren Verlauf der 21-Jährige zuschlug. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.|slc

