Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hauptfriedhof - Müllcontainer geht in Flammen auf

Kaiserslautern (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagabend ein Müllcontainer des Hauptfriedhofs in Brand. Bevor die Flammen größeren Schaden anrichten konnten, wurden sie von der Feuerwehr gelöscht. Auf zwei Bäume und einen Strauch ging das Feuer bereits über. Was den Brand ausgelöst hatte ist unklar. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass ein Gast eine Friedhofskerze oder eine Zigarette in dem Behälter entsorgte und es deshalb zum Brand kam. |slc

