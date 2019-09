Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rauchentwicklung in KITA

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots)

30 Kinder und 14 Erwachsene mussten am Dienstagmittag die Kindertagesstätte in Olsbrücken verlassen. In der Einrichtung löste eine Leuchtstofflampe eine starke Rauchentwicklung aus. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine Personen mehr im Gebäude. Die Einsatzkräfte konnten daher die Rauchentwicklung zügig unterbinden. Nach derzeitigem Stand blieben die Kinder und Erwachsenen unverletzt und kamen mit einem Schock davon. Ein Notarzt war vor Ort und kümmerte sich um die Personen. Am Gebäude der Kindertagesstätte entstanden keine Schäden. Die Hauptstraße in Olsbrücken war während den Maßnahmen gesperrt. |slc

