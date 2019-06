Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 1.000,00 Euro illegal erlangter Arbeitslohn beschlagnahmt

Görlitz (ots)

1.000,00 Euro, die ein ukrainischer Mann nachweislich durch Schwarzarbeit in Deutschland erlangte, sind durch Beamte der Gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle beschlagnahmt worden. Der 41-Jährige wollte mit dem Geld in die Ukraine reisen, wurde allerdings am Dienstagabend, den 18. Juni 2019 auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst ertappt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Verdächtige in Nordrhein-Westfalen als Schweißer gearbeitet. Durch die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf wird nun gegen den mutmaßlichen Schwarzarbeiter wegen mehrfachen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und das Sozialgesetzbuch ermittelt. Zwischenzeitlich erfolgte durch die zuständige Ausländerbehörde die Abschiebung des Ukrainers nach Polen.

