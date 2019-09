Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Taschendiebstahl bei SBK

Edenkoben (ots)

Gestern Mittag (Di., 17.09.) wurde einer 43-jährigen Frau im SBK Edenkoben aus einer am Einkaufswagen hängenden Stofftasche der Geldbeutel entwendet. Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei sich unter Tel.: 06323 / 9550 zu melden. Tragen sie ihre Tasche immer eng am Körper, halten sie die Tasche stets verschlossen, am besten mit der Öffnungsseite vor dem Körper. Lassen sie niemals ihre Tasche, auch nur für kurze Zeit, unbeobachtet zurück.

