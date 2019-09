Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldautomat gesprengt

In der Nacht zum Montag sprengten Unbekannte in einem Einkaufszentrum in der Pariser Straße einen Geldautomaten. Die Täter flüchteten vermutlich mit einem Audi. Aktuell ist das Einkaufszentrum in der Pariser Straße gesperrt. Das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz hat die Ermittlungen übernommen (zur Pressemitteilung des LKA: https://s.rlp.de/PAhIu). Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131/65-2350 mit dem Lagedauerdienst des LKA in Verbindung zu setzen. |erf

