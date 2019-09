Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Lokführer verspürt Schlag an Lok

Crailsheim (ots)

In der Annahme eines Personenunfalls kam es am Dienstagmorgen (17.09.2019) gegen 06:15 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Crailsheim und Sulzdorf zu einem Polizei- und Rettungskräfteeinsatz. Der Lokführer einer Regionalbahn Richtung Stuttgart verspürte zunächst kurz nach dem Bahnhof Crailsheim einen Schlag an der Front seines Zuges und stellte bei einer anschließenden Nachschau Blutanhaftungen fest. Die betroffene Bahnstrecke wurde daraufhin sofort gesperrt und durch Streifen der Bundes- und Landespolizei abgesucht. Neben Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der örtlichen Feuerwehr befand sich auch ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei im Einsatz. Ein Personenunfall bestätigte sich jedoch nicht, die Beamten fanden mehrere Wildschweinkadaver an der Bahnstrecke auf. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Tiere durch den Unfallzug erfasst und dabei tödlich verletzt wurden. Die Strecke wurde nach Einsatzende wieder freigegeben und die Kadaver durch den zuständigen Förster geborgen. Der betroffene Abschnitt war für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen von 06:17 Uhr bis 07:50 Uhr beidseitig gesperrt, wodurch es zu bahnbetrieblichen Verzögerungen kam.

