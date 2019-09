Polizei Wuppertal

POL-W: W - Aufgestochene LKW-Reifen in Langerfeld - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Von Samstag auf Sonntag (14./15.09.2019) kam es in den Straßen Am Blombacher Bach und in der Rauentaler Straße zu Sachbeschädigungen an mehreren LKW. Dabei wurden die Reifen der geparkten LKW beschädigt. Der Sachschaden liegt bei circa 25.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die die Vorfälle gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0202/2840 zu melden. (jb)

