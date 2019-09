Polizei Wuppertal

POL-W: W - Auto erfasst 5-Jährige in Barmen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Gegen viertel vor sechs ereignete sich am frühen Abend des 12.09.2019 ein Autounfall auf der Adlerstraße in Barmen. Der Fahrer (34) eines Ford Fiesta konnte trotz Vollbremsung sein Fahrzeug nicht rechtzeitig stoppen, als er sah, dass unvermittelt ein 5-jähriges Mädchen auf die Adlerstraße lief. Es hatte sich zuvor mutmaßlich von der Hand der Mutter losgerissen. Durch den Aufprall wurde das Kind auf die Motorhaube geschleudert und verletzte sich am Bein. Zur weiteren Behandlung wurde das Kind ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der ärztlichen Versorgung blieb die Adler Straße zwischen den Straßen Ober- und Unterdörnen gesperrt. (jb)

