Polizei Wuppertal

POL-W: SG- PKW kollidiert im Talblick mit Linienbus

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 12.09.2019 gegen zwei Uhr am frühen Nachmittag kam es auf der Straße Talweg zu einem Unfall eines PKW mit einem Linienbus. Ein 19-jähriger Haaner verlor die Kontrolle über seinen Lancia, als er einem Tier auswich. Er prallte in der Folge zunächst gegen den Bordstein und drehte sich dann auf die gegenüberliegende Fahrspur. Der dort entgegen kommende Bus konnte nicht mehr ausweichen. Der Lancia-Fahrer musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug heraus geschnitten werden. Die Verletzungen waren jedoch nur leicht und konnten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden liegt insgesamt bei circa 25.000 Euro. Die Straße musste während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt werden. (jb)

