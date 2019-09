Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Zwei Unfälle im fließenden Verkehr mit Schwerverletzten

Wuppertal (ots)

Wuppertal/Remscheid - Am Mittwoch (11.09.2019) kam es in Wuppertal und Remscheid zu zwei Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten. In Remscheid fuhr gegen 14 Uhr eine 27-jährige Remscheiderin mit ihrem Seat von hinten in das Motorrad eines 57-jährigen Mannes, der von der Haddenbacher Straße in die Oelmühle abbiegen wollte. Der Schwerverletzte Motorradfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Haddenbacher Straße komplett gesperrt. Der Sachschaden liegt bei circa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. In Wuppertal kam es gegen halb neun abends in der Straße Schwarzbach zu einem Unfall zweier PKW. Ein Wuppertaler (21) wollte mit seinem Auto wenden, unterschätzte jedoch mutmaßlich den Wendekreis des Fahrzeugs und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Während des Rangierens fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem PKW in das querstehende Auto. Er war auf der Schwarzbach in Richtung Norden unterwegs. Beide Fahrer wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 16.500 Euro. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung der fahruntüchtigen Fahrzeuge gesperrt. (jb)

