POL-HAM: Goldener Daimler nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der Ahornallee unweit des Liebfrauenwegs sucht die Polizei den Fahrer eines goldenen Daimlers. Am Mittwoch, 19. Juni, gegen 11.15 Uhr, hatte dieser dort beim Ausparken einen abgestellten VW angefahren. Ein aufmerksamer Zeuge sah den Unfall und alarmierte die Polizei. Bei dem flüchtigen Fahrer handelt es sich um einen älteren Mann mit grauen Haaren. Der entstandene Sachschaden am blauen Golf beträgt etwa 4000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

