Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 31-Jähriger schlägt 21-Jährigen zu Boden

Vaihingen an der Enz (ots)

Ein 31-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag (14.09.2019) um 15:15 Uhr einen 21-Jährigen am Bahnhof in Vaihingen(Enz) geschlagen und anschließend eine Flasche nach einer 27-Jährigen geworfen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten der 31-Jährige und seine 27-jährige Lebensgefährtin auf dem Bahnsteig in verbale Streitigkeiten, die augenscheinlich zu eskalieren drohten. Ein 21-jähriger Reisender beobachtete das Geschehen und versuchte offenbar den mit über zwei Promille alkoholisierten Tatverdächtigen zurückzuhalten. Daraufhin soll der bereits polizeibekannte Mann mit seinem Handrücken in das Gesicht des Heranwachsenden geschlagen haben, wodurch dieser zu Boden ging. Im weiteren Verlauf soll der 31-Jährige zudem noch eine Glasflasche nach seiner Lebensgefährtin geworfen haben, welche diese allerdings verfehlte. Der im Landkreis Ludwigsburg wohnhafte Tatverdächtige flüchtete anschließend offenbar mit einer Regionalbahn nach Illingen, wo er letztlich durch eine Streife der Landespolizei vorläufig festgenommen wurde. Der 21-jährige Fahrgast erlitt durch die Tathandlung einen Nasenbeinbruch und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Tatverdächtige muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen des Versuchs der gefährlicher Körperverletzung rechnen.

