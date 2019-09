Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Herrenloses Gepäckstück löst Polizeieinsatz aus

Stuttgart (ots)

Ein herrenloser Koffer in einer S-Bahn verursachte am Freitagvormittag (13.09.2019) gegen 09:50 Uhr einen Polizeieinsatz im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Ein Fahrkartenkontrolleur stellte kurz vor dem Hauptbahnhof Stuttgart in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Filderstadt einen herrenlosen Koffer-Trolley fest und alarmierte die Bundespolizei. Nach Räumung und Absperrung der S-Bahn untersuchten Spezialkräfte den Gegenstand, dessen Inhalt sich im Nachhinein als ungefährliches Reisegepäck herausstellte. Die im Nahbereich errichteten Absperrmaßnahmen konnten im Anschluss wieder aufgehoben werden. Der Bahnverkehr im S-Bahnbahnhof war während des Zeitraums der Einsatzmaßnahmen nur eingleisig befahrbar, wodurch es zu bahnbetrieblichen Auswirkungen kam.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell