POL-FR: Ühlingen-Birkendorf. Junger Motorradfahrer mit dem Heli ins Krankenhaus

Mit seiner KTM befuhr am Samstag, 20.07.2019, um kurz nach 16.00 Uhr, ein 16 Jahre alter Teenager zusammen mit seinem 17-jährigen Freund die L 157 von Ühlingen in Richtung Gurtweil. Aus ungeklärter Ursache fuhr er in Höhe der Bushaltestelle Mettmabrücke geradeaus über einen Schotterplatz und prallte gegen eine Leitplanke. Beim Aufprall wurde sein Sozius über ihn und die Leitplanke abgeworfen und blieb in der Böschung zur Mettma liegen. Er verletzte sich am Bein und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der 16-jährige Fahrer erlitt Quetschungen an der Hand. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Für die Landung des Rettungshubschraubers wurde die L 157 kurzzeitig gesperrt. Neben dem Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen waren auch die First Responder mit vor Ort.

