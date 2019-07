Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen. Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Toyota befuhr am Samstag, 20.07.2019, gegen 13.40 Uhr, ein 48 Jahre alter Mann die L 159 von Bettmaringen in Richtung Bonndorf und beabsichtigte nach links in Richtung Birkendorf abzubiegen. Dabei übersah er vermutlich, dass er in diesem Moment von einem 56 Jahre alten Motorradfahrer auf seiner Moto Guzzi überholt wurde. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer stürzte und über die Fahrbahn geschleudert wurde. In einer angrenzenden Wiese blieb er verletzt liegen. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Toyota-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, an der Moto Guzzi 5000 Euro.

