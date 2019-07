Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut. Unfall mit drei schwer Verletzten

Freiburg (ots)

Mit ihrem Mercedes befuhr am Sonntag, 21.07.2019, gegen 14.20 Uhr eine 73 Jahre alte Frau die B 500 von Waldhaus kommend in Richtung Waldshut. Etwa 600 vor der Abzweigung Oberalpfen kam sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes. Bei dem Zusammenstoß wurden die 73-jährige, der 62 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Mercedes, sowie dessen 61-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die Beifahrerin wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen, die beiden Autofahrer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von 30000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 500 voll gesperrt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell