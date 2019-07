Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Einbruch in Einkaufsmarkt

Freiburg (ots)

March-Buchheim. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in March-Buchheim, Hauptstraße, ein. Vermutlich kletterten der oder die Täter über einen Zaun. Der genaue Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten March hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 07665/934293 um Hinweise.

