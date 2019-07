Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen. Auto übersehen

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag, 20.07.2019, gegen 09.50 Uhr, auf der L 161 zwischen Gurtweil und Tiengen. Mit ihrem Opel beabsichtigte eine 67 Jahre alte Frau von der Kupferschmidstraße in die L 161 einzubiegen und übersah dabei einen von Gurtweil kommenden VW. Der 33 Jahre alte VW-Fahrer wich nach rechts aus und wollte zwischen einer Verkehrsinseln und dem Opel hindurchfahren, was jedoch nicht gelang. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro entstand. Der 33-jährige und zwei im VW befindliche Kinder wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt, wurden aber zur vorsorglichen Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Auch die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

