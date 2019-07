Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Geißlingen. Feuerwehr muss Mann nach Unfall aus Auto befreien

Aus nicht bekannten Gründen kam am Samstag, 20.07.2019, gegen 15.30 Uhr, ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Nissan von der Straße ab und verletzte sich dabei schwer. Er befuhr die B 34 von Erzingen in Richtung Lauchringen und kam auf Höhe Geißlingen nach rechts von der Straße ab. Er durchfuhr eine Grasböschung, wodurch sein Auto über den geteerten Feldweg geschleudert wurde. Laut Zeugenaussagen drehte sich der Nissan in der Luft und kam rund 30 Meter später auf dem parallel zur B 34 verlaufenden Radweg, auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der 78-jährige musste von der Feuerwehr über die Frontscheibe geborgen werden. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Sein Auto wurde abgeschleppt.

