Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Kollision mit Autotür

Geseke (ots)

Auf der Haholdstraße wurde eine 75-jährige Pedelec-Fahrerin am Donnerstagmorgen, gegen 09:05 Uhr, schwer verletzt. Eine 51-jährige Gesekerin war mit ihrem Fiat an den rechten Fahrbahnrand auf eine Parkfläche gefahren, um den Wagen abzustellen. Nachdem sie laut eigener Aussage im Rückspiegel nichts sehen konnte, öffnete sie die Fahrertür. Unmittelbar nach dem Öffnen prallte die Geseker Radfahrerin an die geöffnete Tür und stürzte auf die Straße. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. (wo)

