Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 16.07.2019, gegen 02:40 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie drei Männer einen Zigarettenautomaten von einer Gebäudewand in der Rheingönheimer Straße hebelten, diesen in einen weißen Kastenwagen mit Mannheimer Kennzeichen einluden und dann wegfuhren. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

