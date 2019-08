Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Vereinsheim

Stuttgart-Stammheim (ots)

Bei einem Brand in einem Vereinsheim an der Solitudeallee ist in der Nacht zum Mittwoch (14.08.2019) ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer ist gegen 02.00 Uhr im Bereich eines Anbaus an der alten Turnhalle ausgebrochen. Die Flammen griffen rasch auf das Gebäude des Vereinsheims über, in dem sich auch ein Restaurant befindet. Der Dachstuhl brannte völlig aus. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Stuttgart und eines hinzugezogenen Brandsachverständigen des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg gibt es keine Hinweise, die auf einen technischen Defekt schließen lassen, weshalb von Brandstiftung ausgegangen wird. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

