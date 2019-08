Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Erpressung Auto zerkratzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (13.08.2019) einen 40 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen 37-Jährigen erpresst und dessen Auto zerkratzt zu haben. Der Tatverdächtige sprach den 37-Jährigen gegen 16.20 Uhr an dessen geparkten Seat in der Bahnhofstraße an und forderte die Herausgabe von Geld, da er sonst sein Auto zerkratzen würde. Der 37-Jährige, der die Forderung sowie die Drohung des offenbar alkoholisierten Tatverdächtigen nicht ernst nahm, entfernte sich zunächst von seinem Fahrzeug, um einen Termin wahrzunehmen. Als der 37-Jährige nach rund einer Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er auf der Fahrerseite einen deutlichen Kratzer fest. Aufgrund verschiedener Zeugenhinweise nahmen alarmierte Polizeibeamte den 40-Jährigen noch in Tatortnähe fest. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige vorerst auf freien Fuß gesetzt.

