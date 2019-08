Polizei Düren

POL-DN: Mit fast 1 Promille in den Graben gefahren

Aldenhoven (ots)

Ein 26jähriger Audifahrer aus dem Landkreis Rotenburg (Niedersachsen) befuhr am frühen Sonntagmorgen die B 56 in Richtung Aldenhoven. Nach seinen Angaben wollte er einem Reh ausweichen und fuhr in den linken Straßengraben. Da er unverletzt aussteigen konnte, informierte er selbständig die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und ein Alkoholtest wurde durchgeführt. Dieser Alkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein blieb bei der Polizei. Der Audi musste durch den einen Abschlepper geborgen werden und die Schadenshöhe beträgt ca. 9000,-EUR. Ob das unverletzte Reh den Abschleppvorgang beobachtet hat, ist nicht bekannt.

