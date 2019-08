POL-DN: Linksabbieger übersieht den Gegenverkehr, 3 Leichtverletzte

Polizei Düren

Drei leichtverletzte Personen waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag in Titz-Jackerath. Ein 37jähriger niederländischer Opelfahrer übersah beim Linksabbiegen von der L277 auf die L241 den Audi eines entgegenkommenden 61jährigen Bedburgers. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Neben dem Unfallverursacher wurden ebenfalls dessen ein- bzw. vierjährigen Kinder an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst erstversorgt. Alle konnten aber nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus wieder entlassen werden. Die beiden total beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 30.000,-EUR geschätzt.

