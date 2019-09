Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoschlüssel von Taxifahrer gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag in der Burgstraße den Fahrzeugschlüssel eines Taxis gestohlen. Mit vier weiteren Personen wollte sich der Dieb am frühen Morgen ein Taxi nehmen. Die Gruppe nahm im Wagen Platz. Als sich der Chauffeur von der Zahlungsfähigkeit seiner alkoholisierten Fahrgäste überzeugen wollte, schnappte sich der Beifahrer den Zündschlüssel, stieg aus und rannte in Richtung Steinstraße davon. Weil aus der Gruppe niemand den Dieb kenne, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer hat am Sonntag, gegen 6 Uhr, in der Burgstraße eine Gruppe alkoholisierter Personen gesehen und kann Hinweise zu dem Dieb geben? Der Unbekannte hat kurz rasierte, blonde Haare. Er war mit einem blauen T-Shirt und einer Jeans bekleidet. Auf einem Unterarm trägt der Mann eine Tätowierung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell