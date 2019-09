Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Tier sorgt für gefährliches Ausweichmanöver

Breckerfeld (ots)

Am Montagmorgen geriet eine 46-jährige Frau aus Schalksmühle mit ihrem Daewoo nach links von der Fahrbahn ab, als sie einem Tier ausweichen musste. Sie fuhr auf der Dahlerbrücker Straße in Richtung Halver. Als ein Tier die Fahrbahn kreuzte, wollte sie ausweichen, verriss das Lenkrad und geriet links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr sie in einen Graben und blieb an einem Gebüsch stehen. Zu der Art des Tieres ist bisher nichts bekannt. Die Fahrerin verletzte sich leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

