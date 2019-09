Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Mieter bemerkt Einbruchspuren

Herdecke (ots)

Am Sonntag bemerkte der Anwohner eines Mehrfamilienhauses am Nackenhof Einbruchspuren an seiner Wohnungstür. Vermutlich fand der Einbruchsversuch im Laufe der vergangenen Woche statt. Die Tür hielt dem Versuch jedoch stand und den Tätern gelang es nicht, in die Wohnung einzudringen.

