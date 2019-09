Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Zwei Radfahrer von Pkw erfasst

Gevelsberg (ots)

Am 31.08. gegen 18 Uhr fuhr ein 20-jähriger Gevelsberger in der Kölner Straße mit seinem Pkw Ford aus einer Grundstückseinfahrt über den Gehweg, um in den fließenden Verkehr einzufahren. Zwei Radfahrer, eine 26-jährige Gevelsbergerin und ihr ebenfalls 26-jähriger Mann, befuhren den Gehweg und konnten dem Pkw nicht mehr ausweichen. Beide fuhren gegen den vorderen Kotflügel des Pkw und stürzten, teils über die Motorhaube, auf den Gehweg. Sie wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

