Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchter Wohnungseinbruch

Schwelm (ots)

Am 31.08. versuchten unbekannte Täter am frühen Vormittag, in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Hagelsiepenweg einzudringen. Sie beschädigten beide Wohnungstüren, diese hielten den Gewalteinwirkungen jedoch stand.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell