Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Versuchter Einbruch in ein Reihenhaus in der Heinrich-Kamp-Straße

Wetter (ots)

In der Zeit von Samstag, den 24.08.2019, 12:00 Uhr bis Samstag, den 31.08.2019, 15:00 Uhr versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters an der Hausrückseite, in das Haus einzubrechen. Der Versuch misslang, die Täter entkamen anschließend unerkannt.

