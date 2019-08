Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter -

Wetter (ots)

Am gestrigen Abend befuhr eine 45 jährige Duisburgerin die Oberwengerner Straße in Fahrtrichtung Wetter Wengern. In Höhe der Voßhöfener Straße beabsichtigte sie mit ihrem Pkw Citroen nach links auf die Voßhöfener Straße einzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie, geblendet von der tiefstehenden Sonne, einen ihr enggegenkommenden VW. Noch im Einmündungsbereich, kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, infolgedessen beide Pkw im Frontbereich erheblich beschädigt wurden. Der 45 jährige Golffahrer blieb unverletzt, die Fahrerin des Citroens wurde leichtverletzt in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Fahrbahn blieb für die Unfallaufnahme einige Minuten gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5550 Euro.

