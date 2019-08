Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Bankfiliale

Hattingen (ots)

Am 30.08., gegen 04:00 Uhr, beobachteten Zeugen zwei männliche Personen, die in eine Bankfiliale Im Welperfeld einbrachen. Noch vor Eintreffen der verständigten Polizei verließen beide Täter das Gebäude und entfernten sich. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Männer nicht mehr angetroffen werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass in der Filiale Sparbuchfächer aufgebrochen worden waren, die Beute ist bislang unbekannt.

