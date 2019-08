Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Pkw-Fahrerin verletzt Fußgänger und flüchtet

Schwelm (ots)

Am 28.08., gegen 13:10 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem schwarzen Pkw Mini die Kurfürstenstraße in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Beim Abbiegen in die Herzogstraße übersah sie einen 29-jährigen Schwelmer, der die Fahrbahn aus ihrer Sicht von rechts nach links zu Fuß querte. Aufgrund des reaktionsschnellen Handelns des Fußgängers konnte dieser einen folgenschweren Unfall vermeiden. Durch die Kollision mit dem Außenspiegel wurde er jedoch leicht verletzt. Die Fahrerin stoppte ihren Pkw nach der Kollision kurz, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um den Geschädigten oder eine Regulierung des Verkehrsunfalls zu kümmern. Der Schwelmer konnte jedoch das Kennzeichen des Pkw ablesen. Die Ermittlungen dauern an.

