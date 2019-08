Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Brand am Schloss Martfeld

Schwelm (ots)

Am 27.08. gegen 22:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Haus Martfeld gerufen. Der Kornspeicher, ein historisches Gebäude in Holzbauweise, brannte. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand jedoch massiver Gebäudeschaden. Aufgrund der Gegebenheiten kann ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wird im Rahmen des Ermittlungsverfahrens ein Brandsachverständiger hinzugezogen.

