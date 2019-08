Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Flugzeug total beschädigt

Weil das Bugrad abgebrochen war, überschlug sich ein Flugzeug am Sonntag bei Ehingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 14 Uhr war das Flugzeug beim Landeanflug auf den Flughafen. Am Steuer saß ein 35-Jähriger. Als das Bugrad aufsetzte, brach es ab. Der Propeller drehte in die Erde. Das Ultraleichtflugzeug überschlug sich. Neben dem Pilot saß auch ein 58-jähriger im Flugzeug. Der trug leichte Verletzungen davon. Den Schaden an dem Flugzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 80.000 Euro. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

++++15621382

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell