Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Fordfahrer auf und davon

Nicht um den Schaden gekümmert hat sich ein Unfallverursacher am Sonntag in Schlierbach.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr parkte ein Mercedes in Bergreute am Straßenrand. Ein Ford fuhr an dem Pkw vorbei und streifte ihn. Statt sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und gesehen, dass der Autofahrer mit einem Ford Focus geflüchtet war. Das Fahrzeug war silber und hatte ein Göppinger Kennzeichen. Die Polizei (07161/93810) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

