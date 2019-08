Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Kind bei Unfall schwer verletzt

Gevelsberg (ots)

Am 29.08., gegen 16 Uhr, befuhr eine 20-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Pkw Renault die Hagener Straße. An einer Fußgängerampel wartete eine Mutter mit zwei Kindern an der Hand. Eins der Kinder, ein 3-jähriges Mädchen aus Gevelsberg, riss sich plötzlich von der Hand der Mutter los, rannte auf die Straße und wurde von dem Pkw erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen schwer verletzt, es wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

