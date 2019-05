Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Unbekannte hatten es auf das Lehrerzimmer abgesehen

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Freitag 15.30 Uhr bis Samstag 08.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Grundschule am Vorthuiyser Weg in Mehrhoog. Dabei versuchten sich die Unbekannten auf unterschiedliche Art und Weise Zutritt zum Lehrerzimmer zu verschaffen. Es ist derzeit nicht bekannt, ob die Täter Beute machten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

