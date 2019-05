Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Seniorin im Stadtpark bedroht

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag lief eine 81-jährige Rheinbergerin durch den Rheinberger Stadtpark. In der Nähe des Solvay Hallenbades näherte sich ihr von hinten ein Unbekannter. Er schubste die Rentnerin und drohte damit, ihr etwas anzutun, wenn sie ihm nicht ihr Bargeld aushändige. Als die Rheinbergerin ihm versicherte, dass sie kein Bargeld dabei habe und die Polizei ganz in der Nähe sei, ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete.

Beschreibung des Unbekannten:

Schwarzer Kapuzenpullover, Stimme mit ausländischem Akzent, circa 18 - 20 Jahre alt.

Die Rheinbergerin blieb körperlich unverletzt, war aber so geschockt, dass sie zunächst keine Strafanzeige erstattete. Erst nach Rücksprache mit ihrer Familie entschied sie sich, richtigerweise eine Anzeige zu eratetten

Die Polizei rät, in einem solchen Fall zeitnah den Notruf der Polizei 110 zu wählen oder jemand anderen zu bitten, den Notruf abzusetzen, damit Polizeibeamte mit möglichst wenig Zeitverzug in Tatortnähe nach dem Tatverdächtigen fahnden können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

