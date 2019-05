Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Schlafender im Auto von drei Unbekannten angegriffen

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Am Sonntagabend gegen 22.50 Uhr schlief ein 34-jähriger Rheinberger in einem abgemeldeten Auto auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Supermarktes an der Moerser Straße, als drei Unbekannte die unverschlossenen Türen des Hondas aufrissen und auf den Rheinberger einschlugen und eintraten. Der 34-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und rettete sich in ein nahegelegene Klinik, von wo aus er die Polizei informierte. Der Rheinberger wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste sich in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Beschreibung der Unbekannten:

1. Person: 175 - 180 cm groß, kurze blonde Haare, breite Statur

2. Person: 175 - 180 cm groß, Sportjacke (teilweise rot), rotes Cappy

Zur dritten Person konnte der Rheinberger keine Beschreibung abgeben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

