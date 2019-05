POL-WES: Moers - Brand eines Gartenhauses

Kreispolizeibehörde Wesel

Die Polizei ermittelt, warum ein Gartenhaus am Sonntag gegen 06.00 Uhr an der Kornstraße in Brand geraten ist.

Die hauptamtliche Feuerwehr der Stadt Moers konnte das Feuer schnell löschen. Die Flammen zerstörten das Gartenhaus komplett. Es entstand ein geschätzter Schaden von mehr als 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

