POL-GI: Pressemeldungen 20.11.2018: Bei Notdurft Waschbecken abgerissen+++Auseinandersetzung in Rodheimer Straße+++Ladendieb nicht zu beruhigen+++Reifendieb tritt um sich

Gießen (ots) - Gießen: Bei Notdurft Waschbecken abgerissen

Sehr ungewöhnlich war eine Sachbeschädigung, die am späten Montagabend in der Bismarckstraße in Gießen angezeigt wurde. Offenbar war ein erheblich alkoholisierter Mann gegen 23.50 Uhr auf die Toilette gegangen und verrichtete dort sein Geschäft. Dabei setzte er sich nicht wie üblich auf die WC-Schüssel, sondern auf ein Waschbecken. Bei seiner Notdurft riss das Waschbecken aus der Wand. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Ein Zeuge konnte den Mann noch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Auseinandersetzung in der Rodheimer Straße

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es offenbar am frühen Samstagmorgen in der Rodheimer Straße in Gießen. Ein 22-, ein 26-, ein 36- und ein 37 - Jähriger wurden an diesem Morgen wegen mehrerer zum Teil schweren Verletzungen in einem Gießener Krankenhaus behandelt. Offenbar, so die bisherigen Ermittlungen, waren sie gegen 04.30 Uhr an einer Auseinandersetzung mit einer anderen, bislang unbekannten Gruppe beteiligt. Die Täter sollen nach der Tat noch zwei Handys der Geschädigten geraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Samstagmorgen etwas davon in der Rodheimer Straße mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ladendieb verletzt Ladendetektiv und spricht Drohungen aus

Nicht zu beruhigen war offenbar ein 22 - jähriger Asylbewerber aus Marokko am Montag, gegen 19.30 Uhr, in der Bahnhofstraße. Der Mann hatte vermutlich aus einem Discounter Sachen im Wert von zwei Euro entwendet. Ein Detektiv hatte das Ganze mitbekommen und den mutmaßlichen Ladendieb ins Büro geführt. Dabei stieß der Verdächtige den Zeugen offensichtlich um. Bei dem Sturz verletzte sich der Zeuge, konnte den Verdächtigen aber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Als die Streife eintraf, wurde der 22 - Jährige festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen suchte er offenbar nochmals den Discountmarkt auf und bedrohte den Detektiv erneut. Der 22 - Jährige wurde dann in eine Haftzelle gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Allendorf (Lumda): Zeugen gegen das Bein getreten

Mit einem grünen BMW, an dem sich Gießener Kennzeichen befanden, flüchtete ein mutmaßlicher Reifendieb am Dienstag, gegen 02.15 Uhr, im Löhrbachsgraben. Der Verdächtige hatte vier Reifen, die neben einem Wohnhaus gelagert wurden, in den PKW geladen. Einem Zeugen, der das Ganze mitbekommen hatte, trat der Unbekannte gegen das Bein und flüchtete. Bei den entwendeten Reifen soll es sich um vier BBS-Aluminium Felgen mit Bereifung im Wert von etwa 600 Euro handeln. Der gesuchte Dieb soll schlank sein und kurze Haare haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Staufenberg: Im Auto entblößt

In der Lollarer Straße hat sich der Fahrer eines Kleinwagens vor einer 57 - Jährigen entblößt. Der Mann hatte am Montag, gegen 09.10 Uhr, angehalten und die Frau nach dem Weg gefragt. Als die ahnungslose Frau an das Auto herantrat, musste sie feststellen, dass der Fahrer sich entblößt hatte. Wenig später fuhr der Mann in unbekannte Richtung davon. Durch Zeugenaussagen konnte der mutmaßliche Sittenstrolch ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 21 - Jährigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: Scheibe an Asylbewerberunterkunft eingeschlagen

Am Montagabend hat ein Unbekannter eine Scheibe einer Asylunterkunft in der Wiesenstraße beschädigt. Offenbar schlug der Täter gegen 18.40 Uhr mit einer Schnapsflasche mehrfach gegen das Fenster. Vermutlich war der Täter, der etwa 180 Zentimeter groß sein soll, zuvor in der Unterkunft und trank mit anderen Insassen Alkohol. Anschließend, nach einem Streit, soll er nach draußen gegangen sein und die Sachbeschädigung verübt haben. Der Gesuchte soll gekraustes Haar haben und Asylbewerber sein. Er habe, so die Zeugen, eine schwarze Jacke getragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: 22 - Jähriger niedergeschlagen

In der Gießener Straße in Leihgestern kam es unmittelbar vor einem Linienbus am Montag, gegen 16.25 Uhr, zu einem Angriff auf einen 22 - Jährigen. Der Geschädigte war zuvor in einem Linienbus von Gießen nach Linden unterwegs. Offenbar kam es in dem Bus schon zu einem Streit mit der gesuchten Person. An der Haltestelle Mühlberg stieg der 22 - Jährige aus. Vermutlich folgte ihm der Unbekannte und schlug auf ihn ein. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der Täter soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und ca. 185 Zentimeter groß sein. Er soll schlank sein und nach hinten gegelte graue Haare haben. Auffällig soll eine vom Täter getragene grüne Jack Wolfskin - Jacke sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Biebertal: Scheibe eingeschlagen

Am Biklenhof in Rodheim-Bieber haben Unbekannte zwischen Montag und Samstag die Scheibe eines Opel Corsa eingeschlagen. Die Diebe hatten es auf eine Damenhandtasche, die offen im Innenraum lag, abgesehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle

Lich: 74-Jährige nach Unfall schwerverletzt

Eine 74-Jährige aus Pohlheim verletzte sich bei einem Unfall von Sonntagnachmittag (18. November) auf der Landstraße 3053 zwischen Eberstadt und Lich schwer. Die Rentnerin kam gegen 16.00 Uhr auf der Strecke aus bisher ungeklärten Gründen mit ihrem VW Polo von der Straße ab und überschlug sich in dem angrenzenden Graben. Das Auto kam auf der Seite zum Stehen. Rettungskräfte mussten die eingeklemmte Pohlheimerin aus dem Fahrzeug befreien und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus bringen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Gießen: Unfall in der Eichgärtenallee

Offenbar der Blick auf eine Patientenliste war die Ursache bei einem Unfall mit einem Schaden von etwa 10000 Euro am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr in der Eichgärtenallee. Eine 26-jährige Fahrerin eines Pflegedienstes war mit ihrem Skoda auf der Straße unterwegs und schaute kurz auf die Liste. Dabei steuerte die Fahrerin das Auto vermutlich zu weit rechts und krachte in einen geparkten Toyota und Mazda. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Gießen: Radfahrer nach Unfall leichtverletzt

Leichte Verletzungen hat ein 40-jähriger bei einem Unfall erlitten, der sich am Montagmorgen (19. November) in der Grünberger Straße ereignet hat. Er war gegen 08.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Grünberger Straße unterwegs. In Höhe der Lincolnstraße wurde der 40-Jährige von einem auf die Grünberger Straße einbiegenden Polo erfasst. Ein Rettungswagenwagen brachte den Zweiradfahrer in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Unfallfluchten:

Laubach: Parkrempler flüchtet

Auf einem Drogerieparkplatz in der Philipp-Reis-Straße kam es zwischen 10.00 und 12.00 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte dort einen geparkten blauen Tiguan an der Beifahrertür und flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Staufenberg: Roter Renault am Außenspiegel beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Sonntagabend, gegen 18.00 Uhr, und Montagmorgen, 06.00 Uhr, einen in der Hauptstraße am Fahrbahnrand geparkten roten Renault Twingo. Der Verursacher flüchtete danach, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

