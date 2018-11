POL-GI: Pressemeldung vom 19.11.2018: Fernwald: Weißer Transporter gesucht

Gießen (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitagnachmittag auf der B 457 bei Fernwald ereignete, sucht die Gießener Polizei nach einem auffälligen weißen Mercedes Vito. Der gesuchte Kleintransporter war gegen 16.50 Uhr, auf der Bundesstraße in Richtung Gießen unterwegs. Offenbar überholte er auf dem Teilstück in Richtung Gießen ein anderes Fahrzeug. Dabei benutzte er "verbotenerweise" die Linksabbiegespur des Gegenverkehrs. Ein 46 - Jähriger aus Lich, der zur gleichen Zeit in Richtung Lich unterwegs war, war mit seinem Ford Mondeo auf dieser Abbiegespur unterwegs. Er wollte nach links in Richtung Fernwald bzw. Lahnstraße abbiegen. Der 46 - Jährige konnte dem weißen Vito noch ausweichen, kam aber von der Straße ab und rutschte in den rechten Straßengraben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Der Fahrer des Vito setzte seine Fahrt fort und fuhr in Richtung Gießen weiter. Zeugen konnten angeben, dass die Frontstoßstange an dem gesuchten Kleintransporter schwarz gewesen sein. Im hinteren Bereich haben sich, so die Zeugen, keine Fenster befunden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

