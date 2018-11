POL-GI: Pressemeldung vom 16.11.2018: Reiskirchen: Zu breites Fahrzeug auf linkem Fahrstreifen unterwegs

Gießen (ots) - Trotz eines Verbotsschildes, das eine Fahrzeugbreite von 2,10 Meter für die linke Fahrspur vorschreibt, war ein 52 - Jähriger aus dem Landkreis Görlitz am Freitag, gegen 08.00 Uhr, entlang einer Baustelle an der A 80 bei Reiskirchen auf diesem Fahrstreifen in Richtung Norden unterwegs. Auf dem Teilstück kam es dann, während des Überholvorgangs, zu einer seitlichen Berührung und somit zu einem Unfall mit einem Laster eines 52 - Jährigen. Der Brummifahrer war mit seinem Fahrzeug auf der rechten Spur unterwegs. Gegen den Fahrer des Kleintransporters, der mitsamt Außenspiegel eine Breite von 2,40 Meter hatte, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

