POL-GI: Pressemeldung vom 15.11.2018: Gießen: Weitere Kontrollen in der Gießener Innenstadt - Zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Gießen (ots) - Am Mittwoch wurden im Bereich der Gießener Innenstadt mehreren Personenkontrollen durchgeführt. Dabei wurden mehrere Personen im Bereich des Bahnhofs, des Lahnufers und der Innenstadt durch Beamte der Polizeidirektion Gießen, der Bundespolizei und der Stadt Gießen überprüft und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass drei Personen kleinere Mengen an Drogen mitführten.

Zwei andere Verdächtige wurden am Mittwochnachmittag durch Kripobeamte an den Lahngärten dabei ertappt, wie sie mehrfach Drogen an Minderjährige und andere Personen verkauften. Bei der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung fanden die Beamten mehrere kleine szenetypischen Päckchen mit Marihuana. Wegen Verdacht des Drogenhandels wurden die beiden Asylbewerber aus Afghanistan im Alter von 21 und 31 Jahren festgenommen. Sie wurden am Donnerstag nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Gegen beide mutmaßliche Drogendealer wurden Haftbefehle erlassen. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

