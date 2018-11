POL-GI: Pressemeldungen vom 15.11.2018: Falscher "Baugenossenschaft" - Mitarbeiter entwendet Schmuck+++Kletterer am Werk+++Verkehrt in die Einbahnstraße und Unfallflucht begangen

Gießen (ots) - Lollar: Falscher Mitarbeiter der Baugenossenschaft entwendet Schmuck

Mit mehreren Schmuckstücken im Wert von einigen Hundert Euro verschwand ein Trickbetrüger am Mittwoch, gegen 18.00 Uhr, in der Bleichstraße. Der Unbekannte hatte bei einer 76 - Jährigen geklingelt und ihr gesagt, dass er von einer Baugenossenschaft sei und bestimmte Sachen überprüfen müsse. Unter anderem müsse er angebliche Strahlungen von Gegenständen überprüfen. Er ließ sich von der Frau Schmuck aushändigen und ging unter einem Vorwand an sein Fahrzeug. Er kam jedoch nicht wieder zurück und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter soll etwa 170 Zentimeter groß und 35 und 45 Jahre alt sein. Neben einem dunklen Teint soll er kurze schwarze Haare und eine untersetzte Figur haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Geklettert sind Einbrecher am Mittwoch, zwischen 13.30 und 18.45 Uhr, in der Falltorstraße in Lützellinden. Die Unbekannten waren offenbar an ein Fenster, das sich in einer Höhe von etwa drei Metern befindet, geklettert. Sie hebelten das Fenster auf und drangen in das Einfamilienhaus ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer und verschwanden ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Einbruch in Wohnhaus

Auf Schmuckstücke hatten es Einbrecher am Mittwoch, zwischen 16.30 und 18.00 Uhr, in der Niederkleener Straße in Oberkleen abgesehen. Die Unbekannten hatten zunächst ein Fenster des Hauses aufgebrochen, um dann in das Gebäude einzusteigen. Dort durchsuchten sie ein Zimmer und verschwanden mit Schmuckteilen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbrecher flüchtet

Gestört wurde ein Unbekannter am Donnerstag, gegen 01.00 Uhr, in der Gießener Friedhofsallee. Ein Unbekannter hatte einen Vorgarten betreten und war dann auf einen Balkon geklettert. Von dort hob er einen Rollladen hoch und versuchte dann, eine Balkontür aufzubrechen. Durch die Geräusche, die der Einbrecher verursachte, wurde ein Bewohner des Hauses wach und schaute nach. Er machte das Licht an und rief etwas in Richtung des Täters. Dieser brach sein Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung des Unbekannten liegt nicht vor. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Auto aufgebrochen I

In der Paul-Zipp-Straße haben Unbekannte am Mittwoch, zwischen 16.20 und 17.15 Uhr, einen Seat Ibiza aufgebrochen. Die Diebe hatten offenbar gesehen, dass auf der Rücksitzbank ein Rucksack abgestellt war. Sie schlugen eine Scheibe des PKW ein und nahmen den Rucksack mitsamt Geldbörse mit. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auto aufgebrochen II

In der Licher Straße hatten es Langfinger am Mittwoch, zwischen 19.00 und 20.00 Uhr, auf eine Handtasche abgesehen. Die Diebe hatten die Scheibe des Opel Meriva eingeschlagen und die Tasche und den Geldbeutel entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Unfallmeldungen

Gießen: BMW und Peugeot stoßen zusammen

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos am Dienstagnachmittag (13. November) auf der Landstraße 3128 entstand Sachschaden in Höhe von über 7000 Euro. Ein 62-jähriger Fahrer aus Gießen war mit seinem BMW auf der Kreisstraße von Trohe unterwegs und wollte auf die Landstraße 3128 einbiegen. Dabei stieß er mit einem Peugeot zusammen, dessen Fahrer mit seinem Auto auf der Landstraße von Gießen in Richtung Alben-Buseck fuhr.

Unfallfluchten:

Gießen: Wie ist es passiert?

Die Polizei sucht aufgrund unterschiedlicher Aussagen zu einem Unfallgeschehen in der Karl-Glöckner-Straße vom 13. November nach Zeugen. Ein 19-jähriger Fahrer eines schwarzen Seats und eine 23-jährigen Fahrerin eines schwarzen Ford Ka fuhren auf dem Parkplatz des Philosophikums. Beide mussten verkehrsbedingt abbremsen. Dabei kam es zum leichten Zusammenstoß zwischen den Autos. Die Unfallbeteiligten steigen aus und unterhielten sich. Offenbar kam es nicht zum Austausch der Personalien, so dass sich die 23.jährige an die Polizei wandte. Nach bisherigen Ermittlungen gibt es zum Unfallhergang unterschiedliche Aussagen durch die Beteiligten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Roter PKW nach Unfallflucht in der Hein-Heckroth-Straße gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht von Mittwochvormittag in der Hein-Heckroth-Straße nach einem flüchtenden Verursacherfahrzeug und einembeschädigten Auto aus dem Vogelsbergkreis. Ein Zeuge beobachtet gegen 11.20 Uhr, wie zunächst ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Auto verkehrt herum in der Einbahnstraße stand und anschließend beim Ausparken hin und her rangierte. Dabei stieß er offenbar gegen ein Auto mit Vogelsberger Kennzeichen. Bevor der Unbekannte flüchtete, unterhielt er sich noch mit einem bislang unbekannten Postboten. Etwa zwei Stunden später zeigte der Zeuge die Unfallflucht bei der Polizei an. Zu diesem Zeitpunkt war das geschädigte Auto (VB) nicht mehr an der Unfallstelle, so dass das Kennzeichen der Polizei nicht bekannt ist. Nach bisherigen Ermittlungen touchierte der Unbekannte offenbar einen grauen Opel Meriva, der ebenfalls in der Hein-Heckroth-Straße geparkt worden war. Der Sachschaden wird auf über 2250 Euro geschätzt. Der Autofahrer hatte dunkle Haare und einen Schnauzbart und war zwischen 40 und 50 Jahren alt. Er fuhr ein rotes älteres Auto mit Gießener Kennzeichen. Wer hat den Unfall gesehen und sich Teile des Kennzeichens merken könne? Ist jemandem dort ein entgegen der Fahrtrichtung stehendes Fahrzeug aufgefallen. Wer kann den Fahrer beschreiben? Wer hat an seinem Auto einen frischen Unfallschaden festgestellt und kommt hat an seinem Auto ein VB-Kennzeichen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Gartenstraße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Dienstagnachmittag, 17.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 08.00 Uhr, einen in der Gartenstraße (Kreuzungsbereich zur Stephanstraße) geparkten schwarzen 3er BMW an der Heckklappe. Der Verursacher flüchtete danach, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Schwarzer Polo beschädigt

2000 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter am Mittwochvormittag (14. November) in der Goethestraße an einem schwarzen VW Polo. Ein Schüler parkte mit seinem Auto gegen 07.30 Uhr am Fahrbahnrand und stellte bei seiner Rückkehr gegen 13.00 Uhr einen frischen Unfallschaden an der Fahrerseite fest. Der Verursacher flüchtete offenbar, ohne eine Nachricht hinterlassen zu haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unbekannter touchiert Grundstückmauer

Offenbar bei einem Rangiermanöver beschädigte ein Unbekannter eine Natursteinmauer auf einem Parkplatz in der Daubringer Straße in Alten-Buseck. Der Verursacher hinterlässt einen Schaden in Höhe von 250 Euro. Die Unfallzeit liegt zwischen Montagnachmittag (12. November) um 16.00 Uhr und Dienstagmittag (13. November) gegen 13.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

